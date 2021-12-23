Son Dakika: Trabzonspor'a Edgar Ie ve Vitor Hugo'dan kötü haber

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Trabzonspor, Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derecede yırtık tespit edildiğini açıkladı. Ameliyat olması planlanan Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



Vitor Hugo'nun ise sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıklandı. Brezilyalı stoperin de iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcularımız Edgar IE ve Vitor Hugo’nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven, “Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE’nin bugün çekilen MR’ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo’nun ise çekilen MR’ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.