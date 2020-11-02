Son Dakika | Eder Militao koronavirüse yakalandı!
Real Madrid forması giyen Eder Militao'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı savunma oyuncusu Eder Militao'nun yeni tip koronavürüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar Kovid-19 taramasından geçti. Yalnızca 22 yaşındaki Militao'nun test sonucu pozitif çıktı.
Real Madrid, yarın sahasında Inter ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçına, Militao'dan yoksun çıkacak.
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