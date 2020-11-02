MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Eder Militao koronavirüse yakalandı!
GeriFutbol Son Dakika | Eder Militao koronavirüse yakalandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.11.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Eder Militao koronavirüse yakalandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Eder Militao koronavirüse yakalandı!
Abone Olgoogle-news

Real Madrid forması giyen Eder Militao'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı savunma oyuncusu Eder Militao'nun yeni tip koronavürüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar Kovid-19 taramasından geçti. Yalnızca 22 yaşındaki Militao'nun test sonucu pozitif çıktı.

Real Madrid, yarın sahasında Inter ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçına, Militao'dan yoksun çıkacak.

 

Son Dakika | Eder Militao koronavirüse yakalandı

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle