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Tokyo2020
Haber Giriş: 04.08.2021 - 07:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Eda Erdem'in gözyaşları: "Kaçırdığımız şey çok büyük..."

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Son Dakika: Eda Erdem'in gözyaşları: "Kaçırdığımız şey çok büyük..."

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elenirken oyuncularımız karşılaşma sonrası bir hayli üzgündü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenildi.

Filenin Sultanları, maçın ardından büyük üzüntü yaşarken oyuncular gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşmayı değerlendiren kaptan Eda Erdem Dündar, Güney Kore'nin maçı hak ettiğini belirtirken stres faktörünün bu sonucu doğurduğunun altını çizdi.

Eda, maçın ardından "Duygularımı tarif edecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm. Kaçırdığımız şey çok büyük. Sahada mücadele yoktu diyemeyeceğim ama tie break'i bir türlü oynayamadık. İlk 4 gerçekten olabilirdi. Kore'yi tebrik ediyorum. Çok çok üzgünüz." dedi.


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