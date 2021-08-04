Son Dakika: Eda Erdem'in gözyaşları: "Kaçırdığımız şey çok büyük..."

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenildi.

Filenin Sultanları, maçın ardından büyük üzüntü yaşarken oyuncular gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşmayı değerlendiren kaptan Eda Erdem Dündar, Güney Kore'nin maçı hak ettiğini belirtirken stres faktörünün bu sonucu doğurduğunun altını çizdi.

Eda, maçın ardından "Duygularımı tarif edecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm. Kaçırdığımız şey çok büyük. Sahada mücadele yoktu diyemeyeceğim ama tie break'i bir türlü oynayamadık. İlk 4 gerçekten olabilirdi. Kore'yi tebrik ediyorum. Çok çok üzgünüz." dedi.