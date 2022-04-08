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Son dakika: Ebrar Karakurt, İtalya'da MVP seçildi! Egonu'yu geride bıraktı...

#Ebrar Karakurt#Paola Egonu#Igor Gorgonzola Novara
Son dakika: Ebrar Karakurt, İtalyada MVP seçildi Egonuyu geride bıraktı...

Kariyerini İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında sürdüren milli voleybolcu Ebrar Karakurt, ligde normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

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Sezon başında Vakıfbank'tan ayrılarak İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya Kadınlar Voleybol Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu(MVP) seçildi.

Ebrar Karakurt'un forma giydiği Novara, normal sezonu Imoco Volley ile aynı puanda bitirmiş ve set averajıyla ikinci sırayı almıştı. Normal sezon MVP'si seçilen Ebrar, İtalya'daki ilk sezonunda 426 sayı üretti ve MVP'lik yarışında Paola Egonu gibi bir yıldızı geride bıraktı.

TAKIMIN VE LİGİN YILDIZI OLDU

İtalya'da ve Novara'da henüz ilk sezonunu geçiren Ebrar Karakurt, takımın ve ligin en önemli oyuncusu haline geldi. İtalyan taraftarların kalbini fetheden Ebrar, sosyal medya çalışmalarında en çok yer eden sporcu oldu.

"İTALYA'DA MUTLUYUM VE BURADA KALACAĞIM"

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Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde kariyer planlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada "İtalya'da voleybol oynamaktan mutluyum. Burada kalacağım. Seneye bu zamanlarda İtalyancayı da tam olarak çözmüş olurum" demişti.

Son dakika: Ebrar Karakurt, İtalyada MVP seçildi Egonuyu geride bıraktı...

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#Ebrar Karakurt#Paola Egonu#Igor Gorgonzola Novara

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