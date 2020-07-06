Son Dakika | Dyshawn Pierre, Fenerbahçe Beko'da
Zeljko Obradovic'in ardından takımı Sırp koç Igor Kokoskov'a emanet eden Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler son olarak Sassari’den Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.
BeIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe Beko, Sassari’den Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.
DYSHAWN PIERRE KİMDİR?
Dyshawn Pierre, 2012-2016 yılları arasında Kolej Ligi'nde Dayton Flyers formasını giydi. 2016'da NBA takımları tarafından draft edilmeyen oyuncu daha sonra kariyerini Avrupa'da sürdürmeye karar verdi.
2016-2017 yılını Alman ekibi Löwen Braunschweig'de geçiren Pierre 1 sezon sonra ise Dinamo Sassari'ye transfer oldu. Dyshawn Pierre 2017 yılından bu yana Sassari'de forma giyiyordu.
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