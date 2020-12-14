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GeriFutbol Son Dakika | Düzcespor erteleme maçında Bayrampaşa'yı devirdi! 7 gol...
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Haber Giriş: 14.12.2020 - 15:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Düzcespor erteleme maçında Bayrampaşa'yı devirdi! 7 gol...

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Son Dakika | Düzcespor erteleme maçında Bayrampaşa'yı devirdi! 7 gol...
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Misli.com 3. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 2 müsabaka oynandı.

Misli.com 3. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 2 karşılaşma oynandı.

Dördüncü Grup'ta 6. hafta erteleme maçında Düzcespor, deplasmanda Bayrampaşa'yı 4-3 mağlup etti.

Aynı grupta tehir edilen 8. hafta müsabakasında ise Kozan Spor ile Modafen 0-0 berabere kaldı.

 

Son Dakika | Düzcespor erteleme maçında Bayrampaşayı devirdi 7 gol...

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