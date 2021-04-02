Son Dakika: Düsseldorf'tan Kenan Karaman ve koronavirüs açıklaması
Alman Kulübü Fortuna Düsseldorf, milli futbolcularımızdan Kenan Karaman'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Alman Kulübü Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Allofs konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kenan Karaman'ın rahatsızlığının hafif geçeceğini umuyoruz ve acil şifalar diliyoruz. Salgın sırasında milli takıma gitmeler büyük sıkıntı." ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Eleme maçları esnasında bazı futbolcularımız Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.