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Futbol
Haber Giriş: 26.07.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Dünyanın beklediği transfer kararı! Cristiano Ronaldo bugün...

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Adı Manchester United, Real Madrid, Sporting Lisbon ve Paris Saint-Germain ile anılan Cristiano Ronaldo'nun hangi takımı tercih edeceği bugün yapılacak görüşmede netlik kazanacak. Torino'ya gelerek kulüple görüşecek Portekizli yıldızın kararı merak konusu...

Spor Arena - Juventus ve Cristiano Ronaldo adına tarihi gün... Portekizli yıldızın yeni sezona hangi takımla başlayacağının kararının gün içinde verilmesi beklemiyor.

Tutto Mercato'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo yeni sezon öncesi Torino'ya döndü. Portekizli yıldız birkaç saat içinde Juventus yöneticileriyle takımdaki geleceğini görüşecek. 

Görüşmeden ayrılık kararı çıkması durumunda Ronaldo'nun, eski takımları Manchester United veya Real Madrid arasından bir tercih yapması bekleniyor. Geçen sezon attığı 29 golle Serie A'da krallık yarışını zirvede tamamlayan 36 yaşındaki Ronaldo'nun ismi Sporting Lisbon ve Paris Saint-Germain ile de anılıyor.

Ronaldo'nun İtalyan deviyle sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

Portekizli yıldız bu sabah yöneticilerle görüşmek için kulüp binasına geldi. Siyah beyazlı taraftarlar Ronaldo'ya yoğun ilgi gösterdi.

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