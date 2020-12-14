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GeriFutbol Son Dakika | Dünyaca ünlü teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti
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Haber Giriş: 14.12.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Dünyaca ünlü teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti

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Son Dakika | Dünyaca ünlü teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti
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Dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Gerard Houllier'in dün gece hayatını kaybettiği açıklandı.

73 yaşındaki ünlü teknik direktör Gerard Houllier, hayatını kaybetti.

Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Lyon'u çalıştıran Fransız teknik direktör, son olarak Red Bull Leipzig'de görev almıştı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLUYDU

Bir dönem Fransa Milli Takımı'nı da çalıştıran Houllier, kariyeri boyunca 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 3 Fransa Ligi şampiyonluğu, 2 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu kazanmıştı.

Ünlü teknik direktörün ölümü futbol dünyasını yasa boğarken birçok ünlü isimden Houllier paylaşımı geldi.

 

Son Dakika | Dünyaca ünlü teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti

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