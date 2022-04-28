Son Dakika: Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola'ın öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı! 'Hayatını kaybetmedi ama...'

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Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli gibi üst düzey futbolcuların menajerliğini yapan 54 yaşındaki Mino Raiola'nın öldüğü iddiası, Avrupa futbolunun gündemine otururken konuyla ilgili Raiola cephesinden resmi açıklama geldi.

Futbol kamuoyunun en çok tanıdığı menajerlerden biri olarak kabul eden Raiola, dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'un açıkladığı verilere göre 2020 yılında transfer komisyonu olarak 85 milyon euro kazanmış ve anlaşma başına en çok para kazanan menajer olmuştu. Aynı yıl, Raiola'nın menajeri olduğu oyuncuların bonservisine toplam 848 milyon euro ödenmişti.

"REAL MADRID HAALAND'I ALABİLİR"

Avrupa futbolunda transferi en çok konuşulan isimlerden olan Erling Haaland'ın da menajeri olan Raiola, Norveçli golcüyle ilgili geçtiğimiz yıl verdiği röportajda Real Madrid'in transferi bitirebileceğini söylemiş ve büyük gündem yaratmıştı.

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Raiola açıklamasında, "Madrid Haaland'ın maliyetini karşılayabilir mi bilmiyorum çünkü mali durumlarını incelemedim. Ancak bunu yapabileceklerine inanıyorum. Bence birçok büyük takım bunu yapabilir. Esas soru şu: Real Madrid ya da Barcelona Haaland'ı satın almayı göze alabilir mi? Açık söyleyeyim, bütün büyük kulüpler Haaland'a ilgi duyuyor ve transfer piyasası da onun takım değiştirmesine hazır" ifadelerini kullanmıştı.

12 OCAK'TA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Alman Bild Gazetesi, İtalyan menajerin 12 Ocak'ta acil olarak hastaneye kaldırıldığı ve çok ağır bir ameliyat geçirdiğini iddia etmişti ancak Raiola cephesi açıklama yapmış ve hastaneye kaldırılmasının acil bir durum olmadığını ve daha önce planlanan rutin kontrollerinin yapıldığı belirtilmişti.

AMELİYAT İDDİALARI YALANLANMIŞTI

Raiola'nın hastaneye kaldırılmasına neden olan akciğer rahatsızlığının koronavirüsle bağlantılı olmadığı ancak gün geçtikçe ağırlaştığı ifade edilmişti. San Raffaele hastanesinde görev yapan Profesör Alberto Zagrillo da ameliyat iddialarını yalanlamıştı.

AKCİĞER RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE...

İtalyan basınına yansıyan haberde 54 yaşındaki Raiola'nın akciğerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Geçirdiği ağır ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulan ancak tedaviye yanıt vermeyen dünyaca ünlü menajerin hayata gözlerini yumduğu iddia edilmişti.

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SAĞ KOLUNDAN AÇIKLAMA! 'ÖLMEDİ ANCAK...'

Avrupa futbolunu yasa boğan iddia sonrası, Raiola'nın sağ kolu olarak kabul edilen José Fortes Rodriguez konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hollanda'dan NOS Voetball'a konuşan Rodriguez, Raiola'nın hayatını kaybetmediğini belirtti ve "Mino'nun durumu kötü seyrediyor ancak öldüğü haberleri gerçek dışı" ifadelerini kullandı.

Ünlü menajerin doktoru da "Mino'nun durumu son derece kritik. Hayatta kalmak için savaşıyor" diye konuştu.

BALOTELLI İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Raiola başta Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli olmak üzere; Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic ve Erling Haaland gibi dünyaca ünlü futbolcuların da menajerliğini yapıyordu.

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İtalyan menajer, Balotelli'nin Adana Demirspor'a transferini resmileştirmek için İstanbul'a gelmiş ve Adana ekibinin yetkilileriyle görüşmüştü.

EMRE MOR DA RAIOLA'YI TERCİH ETMİŞTİ

Süper Lig ekibi Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen ve bonservisi İspanyol ekibi Celta Vigo'da bulunan milli futbolcu Emre Mor, geçtiğimiz yıl menajerliğini yapması için Mino Raiola ile anlaşmıştı.

Raiola ile yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyleyen Emre, "Başka bir kulüpte yeniden başlamak için Mino Raiola ile anlaştım. Muhtemelen dünyanın en iyi menajerlerinden birine sahibim. Şu an yeni bir ortamda, yeni bir başlangıca ihtiyacım var. Bu değişikliğin iyi geleceğini düşünüyorum." diye konuşmuştu.

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