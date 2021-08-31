Son Dakika: Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan - İngiltere maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası Elemelerinde 2 Eylül'de oynanacak Macaristan-İngiltere maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

Cüneyt Çakır, Macaristan ile İngiltere arasında 2 Eylül Perşembe günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I grubu müsabakasını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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