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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan - İngiltere maçını Cüneyt Çakır yönetecek

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Son Dakika: Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan - İngiltere maçını Cüneyt Çakır yönetecek

2022 Dünya Kupası Elemelerinde 2 Eylül'de oynanacak Macaristan-İngiltere maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası Elemelerinde 2 Eylül'de oynanacak Macaristan-İngiltere maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

Cüneyt Çakır, Macaristan ile İngiltere arasında 2 Eylül Perşembe günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I grubu müsabakasını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Son Dakika: Dünya Kupası Elemelerinde Macaristan - İngiltere maçını Cüneyt Çakır yönetecek

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