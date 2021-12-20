Son Dakika: Dünya futbolunda 2. Süper Lig vakası! FIFA engellemek istiyor ancak...

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UEFA'nın, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL ile yaptığı Uluslar Ligi anlaşmasının yankıları sürerken, FIFA konuya dahil olarak projeyi engellemek için çalışmalara başladı.

UEFA ile CONMEBOL arasında yapılan anlaşmada, 2024 yılından itibaren UEFA Uluslar Ligi'ne 10 Güney Amerika ülkesinin de dahil edileceği ve yeni bir Uluslar Ligi formatının yürürlüğe konulacağı belirtilmişti. İki kurum geçtiğimiz hafta, Haziran 2028'e kadar sürecek sözleşmeyi imzalamıştı.

FIFA PROJEYİ ENGELLEMEK İSTİYOR

Avrupa şampiyonu İtalya ile Copa Amerika şampiyonu Arjantin'in de gelecek yıl 1 Haziran'da Londra'da "Finalissima" adı verilen maçta karşılaşacağı planlanırken, Dünya Kupası'nı 2 yılda bir düzenlemek isteyen FIFA'ya karşı olan federasyonlardan ikisinin bu tarz bir turnuvada oluşturması sonrası FIFA projeyi engellemek istiyor.

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TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDESİ

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre; FIFA, bu hafta 211 ülke federasyonunun katılacağı bir video konferans toplantısı düzenleyecek. Toplantının ana gündemlerinden biri de UFEA ile CONMEBOL arasında yapılan Uluslar Ligi anlaşması olacak.

FIFA: UEFA'NIN HAMLESİ İRONİK

FIFA'nın, iki federasyonun anlaşmasından rahatsız olduğu ve bunun, uluslararası futbolu ikiye bölmek için ciddi bir tehdit olacağını savunduğu belirtildi. Özellikle UEFA'nın Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesine karşı olmasına rağmen CONMEBOL'a böyle bir teklif götürmesinin, Dünya Kupası konusu henüz resmi olarak kapanmamışken negatif bir hava yarattığı kaydedildi.

Geçtiğimiz aylarda Avrupa kulüplerinin oluşturmak istediği Süper Lig'in bu kez milli takımlar bazında oluşturulmaya çalışıldığı ve UEFA'nın Süper Lig projesine şiddetle karşı çıkmasına rağmen milli takımlar bazında böyle bir oluşumu uygulamasının ironik olduğu belirtildi.

YENİDEN GÜNDEM OLACAK

FIFA'nın bu haftaki toplantıda Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesini yeniden gündeme taşıyacağı ve UEFA ile CONMEBOL arasındaki Uluslar Ligi turnuvasını da koz olarak kullanacağı ifade edildi.

UEFA Başkan Yardımcısı Zbigniew Boniek de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "2024'ten itibaren CONMEBOL takımları da Uluslar Ligi'ne katılacak. Hangi formatta olacak henüz bilmiyoruz fakat CONMEBOL ile UEFA arasında işbirliği konusunda bir mutabakat imzalandı ve 2024'ten itibaren onların takımları da Uluslar Ligi'nde oynayacak" diyerek anlaşmanın yürürlüğe konacağını söylemişti.