Son dakika: Dünya fubolunu sarsacak transfer iddiası! PSG'deki tepkiler sonrası Neymar...

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Paris-Saint Germain'de Lionel Messi ile birlikte taraftarın tepkisini çeken Neymar için geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya geri döneceği yönünde haberler çıkmıştı.

Bugün yine İspanya kaynaklı bir haber ise transfer gündemini sarstı. Fichajes'in haberine göre Nrecastle United, yaz transfer döneminde Neymar'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Sezonun başında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ın Neymar'ı kadrosuna katarak Premier Lig'de iddialı konuma gelmek ve dünyadaki bilinirliğini arttırmak amacında olduğu vurgulandı.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçeli Arda Güler ve Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın milli takım kadrolarına alınmaması tartışma yarattı Haberi görüntüle

MANCHESTER CITY VE BARCELONA DA TALİP

Haberde Neymar için eski kulübü Barcelona'nın oldukça istekli olduğu da kaydedildi. Neymar, 2 yıl önce de Barcelona'ya gitmek istemiş ancak iki kulüp transfer şartlarında anlaşma sağlayamamıştı.

Haberin Devamı

Öte yandan Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın da Erling Haaland transferini gerçekleştirememeleri halinde Neymar'ı kadrosunda görmek isteyeceği ifade edildi.

Gözden Kaçmasın İngiliz basınından Roman Abramovich için Göztepe iddiası! Haberi görüntüle

TEPKİLER KOPMA NOKTASI OLABİLİR

Bu sezon Fransa Ligue 1'de 14 maçta forma giyen ve 5 gol atıp 3 de asist yapan Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta oynadı ve 2 asist yapabildi. Sık sık sakatlandığı için eleştirilere maruz kalan Brezilyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elendikleri maç sonrası evlerinde oynadıkları Bordeaux maçında Lionel Messi ile birlikte topu ayağına her alışında PSG taraftarlarınca ıslıklandı.

Bu tepkilerin, Neymar'ın PSG'den ayrılış sürecini hızlandırabileceği yorumları günlerdir yapılıyor.

🗣️PSG taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmelerinin ardından bugün oynanan Bordeaux maçında Neymar, Messi ve yönetimi protesto ediyor.



👏Top Mbappe'ye geldiğinde ise alkış var...pic.twitter.com/pLVPomPpLS — Spor Arena (@sporarena) March 13, 2022

TARİHİN EN PAHALI FUTBOLCUSU

PSG, 2017 yazında Neymar'ın serbest kalma bedeli olan 222 milyon Euro'yu Barcelona'ya ödemiş ve Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Böylece Neymar, futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olmuştu. Bonservis bedeli olarak Neymar'a ödenen paranın yanına yaklaşan bir transfer dahi henüz gerçekleşmedi.

MAAŞI DA ASTRONOMİK

Bonservis bedeliyle tarihin en pahalı oyuncusu olan Neymar, maaşıyla da bu alanda zirvede bulunuyor. Mayıs 2021'de PSG ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Brezilyalı yıldız, Fransız kulübünden bir yılda 36.8 milyon Euro kazanıyor.

Haberin Devamı

YALNIZCA MESSI'NİN GERİSİNDE

Neymar, güncel maaşıyla dünya futbolunda yalnızca takım arkadaşı Lionel Messi'den az para kazanıyor. Sezon başında Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalan ve PSG'ye imza atan Messi, bedelsiz olarak gerçekleşen sözleşmesi kapsamında yılda yaklaşık 40 milyon Euro kazanıyor.