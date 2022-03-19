Son dakika: Dünya fubolunu sarsacak transfer iddiası! PSG'deki tepkiler sonrası Neymar...

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Paris-Saint Germain'de Lionel Messi ile birlikte taraftarın tepkisini çeken Neymar için geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya geri döneceği yönünde haberler çıkmıştı.
Bugün yine İspanya kaynaklı bir haber ise transfer gündemini sarstı. Fichajes'in haberine göre Nrecastle United, yaz transfer döneminde Neymar'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
Sezonun başında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ın Neymar'ı kadrosuna katarak Premier Lig'de iddialı konuma gelmek ve dünyadaki bilinirliğini arttırmak amacında olduğu vurgulandı.
MANCHESTER CITY VE BARCELONA DA TALİP
Haberde Neymar için eski kulübü Barcelona'nın oldukça istekli olduğu da kaydedildi. Neymar, 2 yıl önce de Barcelona'ya gitmek istemiş ancak iki kulüp transfer şartlarında anlaşma sağlayamamıştı.
Öte yandan Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın da Erling Haaland transferini gerçekleştirememeleri halinde Neymar'ı kadrosunda görmek isteyeceği ifade edildi.
TEPKİLER KOPMA NOKTASI OLABİLİR
Bu sezon Fransa Ligue 1'de 14 maçta forma giyen ve 5 gol atıp 3 de asist yapan Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta oynadı ve 2 asist yapabildi. Sık sık sakatlandığı için eleştirilere maruz kalan Brezilyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elendikleri maç sonrası evlerinde oynadıkları Bordeaux maçında Lionel Messi ile birlikte topu ayağına her alışında PSG taraftarlarınca ıslıklandı.
Bu tepkilerin, Neymar'ın PSG'den ayrılış sürecini hızlandırabileceği yorumları günlerdir yapılıyor.
🗣️PSG taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmelerinin ardından bugün oynanan Bordeaux maçında Neymar, Messi ve yönetimi protesto ediyor.— Spor Arena (@sporarena) March 13, 2022
👏Top Mbappe'ye geldiğinde ise alkış var...pic.twitter.com/pLVPomPpLS
TARİHİN EN PAHALI FUTBOLCUSU
PSG, 2017 yazında Neymar'ın serbest kalma bedeli olan 222 milyon Euro'yu Barcelona'ya ödemiş ve Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Böylece Neymar, futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olmuştu. Bonservis bedeli olarak Neymar'a ödenen paranın yanına yaklaşan bir transfer dahi henüz gerçekleşmedi.
MAAŞI DA ASTRONOMİK
Bonservis bedeliyle tarihin en pahalı oyuncusu olan Neymar, maaşıyla da bu alanda zirvede bulunuyor. Mayıs 2021'de PSG ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Brezilyalı yıldız, Fransız kulübünden bir yılda 36.8 milyon Euro kazanıyor.
YALNIZCA MESSI'NİN GERİSİNDE
Neymar, güncel maaşıyla dünya futbolunda yalnızca takım arkadaşı Lionel Messi'den az para kazanıyor. Sezon başında Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalan ve PSG'ye imza atan Messi, bedelsiz olarak gerçekleşen sözleşmesi kapsamında yılda yaklaşık 40 milyon Euro kazanıyor.