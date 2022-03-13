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Son Dakika: Dünya devleri Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın peşine düştü! Sezon sonunda...

#Altay Bayındır#Fenerbahçe#Transfer
Son Dakika: Dünya devleri Fenerbahçeli Altay Bayındırın peşine düştü Sezon sonunda...

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, dünyaca ünlü kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Başarılı kaleciye son olarak 3 dev birden talip oldu.

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Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, her geçen gün değerini katlarken, Avrupa'nın devlerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor... Uzun bir sakatlık dönemini atlatıp, yeniden eldivenleri eline geçiren milli file bekçisi, dönüşü ile birlikte farkını hissettirmeye başladı.

Forma giydiği son dört maçta takımını sırtlayan Altay, yaptığı inanılmaz kurtarışlarla hem arkadaşlarını ateşledi hem de alınan puanlarda büyük pay sahibi oldu. Genç kalecinin, ortaya koyduğu bu futbol kendisini yeniden Avrupa devlerinin radarına soktu.

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Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; 23 yaşındaki eldivene, Fransa'nın köklü takımlarından Lyon, Marsilya ve Lille talip oldu.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre söz konusu üç takımın da Altay'ı kadrosuna katma konusunda bir hayli istekli olduğu bilgisine ulaşıldı. Lyon, Marsilya ve Lille'in, sezon sonunda Sarı-Lacivertli yönetim ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandıkları öğrenildi.

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#Altay Bayındır#Fenerbahçe#Transfer

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