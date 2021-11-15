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Son Dakika: Dünya devleri Eljif Elmas'ın peşine düştü! Transfer olursa Fenerbahçe...

#Eljif Elmas#Real Madrid#Barcelona
Son Dakika: Dünya devleri Eljif Elmasın peşine düştü Transfer olursa Fenerbahçe...

Fenerbahçe'den 2 yıl önce Napoli'ye transfer olan Makedon oyuncu Eljif Elmas, dünyaca ünlü takımların ilgisiyle karşı karşıya. Eğer Eljif transfer olursa, Fenerbahçe de kasasını dolduracak.

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Napolli forması giyen Eljif Elmas, dünya devlerini peşine taktı. Hem Napoli hem de Kuzey Makedonya formasıyla başarılı bir dönem geçiren orta saha oyuncusu, La Liga ekiplerinin hedefinde...

2019 yılında Fenerbahçe'den 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan 22 yaşındaki Eljif Elmas'ı Real Madrid transfer etmek istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; bu sezon 16 maçta forma giyen ve 2 gol atıp 2 asist yapan Makedon oyuncuyu kadrosunda isteyen eski hocası Carlo Ancelotti, iki yönlü oynayabilen Eljif'i transfer etmek için harekete geçti. Alman ekiplerinin yanı sıra Barcelona'nın da yeni yapılanma kapsamında Eljif'in durumunu yakından takip ediyor.

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Napoli'de Spalletti'nin göreve gelmesiyle performansını artıran 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için İtalyan ekibinin yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın başka bir kulübe transferi durumunda bonservis bedeline bağlı olarak en çok 1.5 milyon euro bonus elde edecek.

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#Eljif Elmas#Real Madrid#Barcelona

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