Son Dakika: Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekoru kafaları karıştırdı! Kendileri bile şaşırdılar... Şüphe uyandıran fark...

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ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre engelli yarı final serisinde 12.12'lik derecisiyle dünya rekoru kıran ve finalde 12.06 ile altın madalya kazanan Nijeryalı Tobi Amusan'ın dereceleri tartışma yarattı.

25 yaşındaki atletin 12.06'lık final derecesi, rüzgar yasal sınırda olmadığı için dünya rekoru kabul edilmedi ancak dünya rekoru kırdığı 12.12'lik yarı final derecesi bile ortalığın karışmasına yetti. Aynı disiplinde Jamaikalı Britany Anderson (12.23) ikinci, Porto Rikolu Jasmine Camacho-Quinn (12.23) üçüncü oldu.

NEREDEYSE HER ATLET REKOR KIRDI

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Tobi Amusan'ın derecelerindeki soru işaretlerinin gölgesindeki yarışta diğer atletlerin zamanları da dikkat çekti. Yarışı dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci sırada tamamlayan koşucular dahi bireysel kariyer rekorlarını kırdılar. Yarıştaki diğer üç atlet ise 2022 yılına ait en iyi derecelerine imza attı.

Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Nijerya tarihinin ilk altın madalyasını kazanan Tobi Amusan'ın yarı finalde elde ettiği 12.12'lik derece, 2016 yılından bu yana Amerikalı atlet Kendra Harrison'ın elinde bulundurduğu 12.20'lik dünya rekorunu geçti.

ŞÜPHE UYANDIRAN FARK: 0.08 SANİYE

Ancak bir önceki dünya rekorunun 0.08 saniye geliştirilmesi şüphe uyandıran bir başka detay oldu. Şampiyona genelinde kırılan son dört dünya rekorunda derecelerin 0.01 - 0.04 saniye aralığında geliştirilmiş olması, Tobi Amusan'ın derecesi hakkındaki soru işaretlerini yoğunlaştırdı. Böylesine geniş bir marjinle kırılın son dünya rekorunun 1980 yılına ait olması anormal karşılandı.

TÜM ATLETLERİN AYNI YARIŞTA REKOR KIRMASI NORMAL Mİ?

Saniyede 2 metre olması gereken yasal rüzgar sınırı, yarışın başlangıcında 0.924 metre olarak ölçüldü. Rüzgar değişkenin de bu kadar büyük marjin yaratmasının olanaksız olmasının kesinleşmesinin ardından akıllara tek bir soru geldi: Tüm atletlerin aynı yarışta kişisel rekorlarını geliştirmesi normal mi?

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En azından bir uzmana göre bu pek normal değil. Atletizmin yaşayan efsanesi Michael Johnson, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu soru işaretlerine dikkat çekti. Bugünlerde BBC'de atletizm yorumculuğu yapan yaşayan efsane, verilerin doğru olduğuna inanmadığını söyledi.

MICHAEL JOHNSON: VERİLERİN DOĞRULUĞUNA İNANMIYORUM

Michael Johnson, "Verilerin doğru olduğuna inanmıyorum. Dünya rekoru 0.08 geliştirildi öyle mi? 12 kişisel en iyi derece geldi? 5 ulusal rekor kırıldı? Tüm atletler derecelerini görünce şaşkına döndü. İlk başta 12.53 olan kazanma derecesinin 12.43'e geliştirildiğini gördük. Derecelerin 0.01 geliştirilmesi normaldir ancak 0.10 geliştirilmesi değildir." dedi.

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