MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut'tan Beşiktaş açıklaması
GeriFutbol Son Dakika | Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut'tan Beşiktaş açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.10.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut'tan Beşiktaş açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut'tan Beşiktaş açıklaması
Abone Olgoogle-news

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Beşiktaş'ta oynamak isterse imzayı atar, istemediği takdirde, Allah yolunu açık etsin” sözleriyle yüklendiği Dorukhan’ın menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama geldi.

Beşiktaş'a 2 yıl önce 1.lig ekibi Eskişehir’den transfer ettiği Dorukhan Toköz, Beşiktaş’taki ilk sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansla önce ilk 11’in değişilmez ismi olmuş ardından da Milli Takım’a yükselmişti. Kariyerindeki yükselişin ardından 375 bin Euro’luk maaşının artırılması için yönetimden talepte bulunan ve olumlu yanıt alan başarılı oyuncu, ardından uzun bir diz sakatlığı yaşamış, o süreçte erken seçim yapılmış ve başkan değişmişti. Tüm bu yaşananların sonunda sağlığına kavuşan ve yeni yönetimden de maaş artırımı talebinde bulunan genç oyuncu, istediği ücret konusunda ortak noktada buluşamayınca, kulüpte ‘Dorukhan krizi’ başlamıştı. Takımla sezon sonunda bitecek kontratını uzatmayacağı konuşulan Dorukhan için Başkan Ahmet Nur Çebi çok sert konuştu.

İşte Dorukhan Toközün istediği para
İşte Dorukhan Toköz'ün istediği para!

‘Sözleşmesi bitiyor’

Vodafone Park’ta önceki gün düzenlenen basın toplantısında Dorukhan’ın sözleşmesiyle ilgili soruya, “Dorukhan top oynamayı Beşiktaş’ta istediği takdirde sözleşme imzalayacaktır. İmzalamadığı takdirde, oynamak istemediği takdirde, Allah yolunu açık etsin” cevabını veren Başkan Çebi, net bir tavır sergiledi.

Bu sözlerin ardından, başarılı oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Fanatik Gazetesine konuştu. Yaşananları yakından takip ettiğini belirten Bulut, “Dorukhan Toköz konusunda Beşiktaş’la görüşüyoruz. Asbaşkan Emre Kocadağ’la temasımız var. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Durumunda henüz yeni bir gelişme yok” ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Dorukhan Toközün menajeri Ahmet Buluttan Beşiktaş açıklaması

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle