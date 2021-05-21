Son Dakika: Dorukhan Toköz'ün gönlünde yatan adres! Uçakta söylemiş...

Beşiktaş forması giyen ve ismi Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz'ün kariyerine devam etmek istediği yeni adrese dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Haber Global'e konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç futbolcuyla Ankara dönüşünde uçakta gerçekleştirdikleri transfer sohbetinin detaylarını anlattı.

Ahmet Nur Çebi, "Daha vedalaşmadık ama bizimle kontratı bitti. Bugün Ankara'dan dönerken uçakta konuştuk. 'Avrupa'da oynamak istiyorum' dedi. Samimi olduğunuz zaman bir şey söylenmez. 'Oğlum yurt dışı hevesin varsa, sana güle güle demekten başka şansımız yok ama baktın olmadı, kapımız sana her zaman açık' dedim. Buradan giden çocuklarıma kapıyı hep açık bırakacağım" dedi.

Dorukhan Toköz'ün ismi Avrupa'dan en son Lille ile birlikte anılıyordu.

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