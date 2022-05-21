Son Dakika: Dorukhan Toköz: Beşiktaş'ın ekmeğini yedim asla kötü konuşmam

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Trabzonspor'un şampiyonluğunda ciddi pay sahibi olan Dorukhan Toköz, bordo mavili kulübün gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan ve Beşiktaş'la sözleşmesinin bitmesinin ardından hem İstanbul takımlarından hem de Avrupa'dan teklif aldığını belirten Dorukhan, "Beşiktaş’ta kalabilir veya İstanbul’da başka takıma gidebilirdim. Avrupa’dan da isteyenler vardı ama Abdullah Avcı arayınca Trabzonspor’un teklifini kabul ettim" ifadelerini kullandı.

Sezona şanssız sakatlıklarla başladın. O süreci anlatır mısın?

Sezona geç başladım. Vücudum ağır antrenmana hazır değilken bazı sıkıntılar yaşadım ama eski sakatlığımla alakalı değildi, yeni bir sakatlıktı bu. Takıma bir an önce ayak uydurmaya ve katkı sağlamaya çalıştığım için oldu bu ve o süreç yaşandı bitti.

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Trabzonspor'a transferini anlatır mısın?

Beşiktaş'ta kalabilir veya İstanbul'da başka bir takıma gidebilirdim. Avrupa'dan da teklifler vardı. Sonra Trabzonspor'dan istediler. Abdullah Avcı beni aradığında, 'Bu sene şampiyon olacağız. Ona göre bir kadro kuruyoruz, buraya gel' dedi. Tabii ki milli takımdan çok iyi arkadaşlarımın burada olması da etkili oldu. Başkanımız ve Asbaşkanımız da bu transferde çok büyük katkı sağladı.

"BEŞİKTAŞ'IN EKMEĞİNİ YEDİM ASLA KÖTÜ KONUŞMAM"

Beşiktaş'tan ayrılığın hep kapalı kutu olarak kaldı. Bu konuda hiç konuşmadın. Bir şeyler söylemek ister misin?

Ben kapalı kalmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Beşiktaş camiası hakkında hiçbir zaman kötü bir şey söylemedim ve bu benim haddime değildir. Orada çok güzel günler geçirdim. Sakatlık yaşadım ve zor zamanlar da oldu ama sağ olsun herkes yanımda durdu. Hepsinden Allah razı olsun. Asla kötü açıklamalar yapmam. Ben ekmeğini yediğim hiçbir kulüp hakkında kötü konuşmam. Bazen benim ağzımdan çıkmış gibi şeyler söyleniyor. Bunlar kesinlikle doğru değil. Eskişehir'de doğdum, büyüdüm ve oradan Beşiktaş'a geldim. Şimdi Trabzon'dayım. Belki bir gün başka kulübe giderim. O zaman Trabzonspor Kulübü hakkında bir karşılaştırma yapmam.

"AVRUPA'YA GİTMEK UĞURCAN'IN HAKKI"

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Uğurcan, Avrupa'ya gitmek istediğini açıkladı. Bu konuda ne söylersin?

Uğurcan benim çok iyi dostumdur. Çok küçük yaşlardan beri arkadaşız. Ben onu dünyanın en iyi kulüplerinde izlemek isterim. Avrupa'nın en büyük kalecilerinden biri olacağını daha ilk tanıştığımız gün idmandan sonra söylemiştim. Uğurcan gitmek istiyor ve bence bunu hak ediyor. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadı, bu takım için çok fedakârlık yaptı. Artık misyonunu devam ettirmesi gerekiyor, tabii ki bu benim düşüncem.

"ÇALIŞINCA OLUR!"

Sağ bek, stoper ve orta sahada oynadın. Üç mevkide de aynı performansı göstermeyi nasıl başarıyorsun?

Futbolum başka mevkilerde oynamaya müsait. Taktik idmanlarda iyi çalışınca ve analiz yaptığımızda sistem içinde oynamak daha kolay oluyor. En rahat ettiğim yer orta saha ama her bölgede oynamak isterim.

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"DEVLER LİGİ'NDE ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ"

Şampiyonlar Ligi hedefi için ne söyleyeceksin?

Bence çok başarılı oluruz. Zor ve sıkışık bir takvim olacak. Kolay değil kesinlikle ama başarılı olacağımızı düşünüyorum.

"KALİTELİ BİR TAKIMIMIZ VAR"

Şampiyonluk kutlamalarına Ahmet Çalık formasıyla çıktın. O anları anlatır mısın?

Ahmet abiyi çok severim. Sakatlandığım zaman yanıma gelmişti. Yeri bende ayrıdır. Onu kaybetmek çok acı. Türkiye'nin en çok izlenen organizasyonunda onu anmak, ona bir dua ettirmek içimden geldi.

Dorukhan Toköz'ün bundan sonraki en önemli hedefi ne?

Daha çok bugünü yaşamayı seven bir insanım. O yüzden şu anda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefliyorum. Allah nasip ederse yine şampiyonluk yaşamak istiyorum.

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"BENDEN ŞARKICI OLMAZ"

Şampiyonluk kutlamalarında KADR'ın şarkısını seslendirdiniz. Futbolcu olmasan sanatçı olur muydun?

Uğurcan ile böyle bir karar aldık ve KADR'ı da biz istedik. Onun sahne performansına son anda yetiştik. Uğurcan, 'Hadi çıkalım, çok güzel bir anımız olur' dedi. Güzel de yaptık. Ama benden şarkıcı olmazmış. Futbolcu olmasak da bir şekilde ekmeğimizi kazanırız ama müzisyenlik zormuş.

"KONTRATIM BİTENE KADAR BURADAYIM"

Hem Beşiktaş'ta hem de Trabzonspor'da şampiyonluk tattın... Bunu iki farklı takımda üst üste yaşayan Sergen Yalçın'dan sonra tek oyuncusun. Nasıl bir duygu?

İki büyük camiada böyle güzel duyguları yaşamak inanılmaz. İnşallah kariyerimde daha bir sürü şampiyonluk görürüm ve başarılı olurum. Trabzonspor ile 3 sezon daha kontratım var. Avrupa'dan ilgilenen takımlar olabilir. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız inşallah. Ben onu bekliyorum.

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