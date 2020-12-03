MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Dortmund'da Haaland şoku! Ocak ayına kadar forma giyemeyecek...
GeriFutbol Son dakika | Dortmund'da Haaland şoku! Ocak ayına kadar forma giyemeyecek...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

Son dakika | Dortmund'da Haaland şoku! Ocak ayına kadar forma giyemeyecek...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Dortmund'da Haaland şoku! Ocak ayına kadar forma giyemeyecek...
Abone Olgoogle-news

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle ocak ayına kadar forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen Borussia Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre, Lazio karşınsa maç kadrosundan son anda çıkartılan sezonun formda oyuncusu Haaland'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Favre, Haaland'ın maç öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandığını belirterek, "Kas sakatlığı yaşıyor. Ocak ayının ilk günlerinden önce sahalara dönemeyecek. Bu sezon çok fazla maçta görev aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sezona iyi başlayan Norveçli golcü, ligde 8 maçta 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı.

 

Son dakika | Dortmundda Haaland şoku Ocak ayına kadar forma giyemeyecek...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle