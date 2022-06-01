Son Dakika: Dönemin rekor transferleri şimdi "bedava"! Paul Pogba ve Gareth Bale'in yeni adresleri şaşırtabilir... İnanılmaz çöküş...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Haziran sonunda sözleşmesi bitecek olan Paul Pogba'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir kez Kırmızı olan, her zaman Kırmızıdır! Hizmetlerin için teşekkürler, kariyerinin bir sonraki aşamasında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanılarak Fransız futbolcunun sözleşmesinin yenilenmediği belirtildi.

2016 yılında Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Paul Pogba, Kırmızı Şeytanlar ile 226 maça çıktı. Pogba, 2016-2017 sezonunda takımı ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

ASTRONOMİK BEDELLERE ALINDILAR, SÖZLEŞMELERİ UZATILMADI

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Le Havre'dan 16 yaşındayken Manchester United altyapısına dahil edilen Pogba, 2012'de sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Juventus'a imza atmıştı. Pogba, 2016'da 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında yeniden Manchester ekibine transfer olmuştu.

2016'dan 2022 yılına kadar yine Manchester United forması giyen Fransız yıldız, İngiliz ekibinden yine bedelsiz olarak ayrıldı. Haziran sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pogba, sözleşmesinin yenilenmemesi sebebiyle serbest kaldı ve Manchester United, piyasa değeri 55 milyon Euro'ya gerileyen dünyaca ünlü yıldızından bir kez daha para kazanamadı.

PİYASA DEĞERİ ÇAKILDI

Paul Pogba ile aynı günde Real Madrid'e veda eden Gareth Bale de meslektaşıyla aynı kaderi paylaşıyor. Real Madrid, 2013 yılında Tottenham'dan 101 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Galli yıldızla bu yıl kontrat yenilemedi.

Dönemin transfer rekoru olarak kayıtlara geçen Gareth Bale, böylece Real Madrid'e bonservis ücreti kazandıramamış oldu. Öte yandan Galli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro'ya kadar düştü.

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MANCHESTER CITY İDDİASI

İngiliz basınına göre; Paul Pogba'ya transfer kancası atması en muhtemel takım ise Manchester City. Pep Guardiola, Fransız futbolcuyu takımında görmek istiyor.

Sezon sonunda Fernandinho'nun City'den ayrılacak olması da o mevkide görev alan Pogba'nın transfer ihtimalini güçlendiriyor. Bir diğer etken olarak ise Guardiola'nın hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında oynayacak bir futbolcu araması olarak görülüyor.

Manchester United'da 6 yıl geçiren Pogba, Manchester City ile sözleşme imzalarsa şehirde büyük yankı uyandıracak. 2009 yılında United'dan City'ye transfer olan Carlos Tevez, Manchester şehrinde sansasyonlara neden olmuştu. Tevez'in imzasının ardından şehir, "Manchester'a Hoş Geldin" pankartlarıyla süslenmişti.

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Paul Pogba ile ilgilenen kulüpler arasında Paris Saint Germain ve Juventus gibi dev kulüplerde yer alıyor.

JUVENTUS'A DÖNER Mİ?

Fransız yıldız, sezon sonunda eski takımı Juventus'a dönebilir. Avrupa'nın dev kulüpleri Paul Pogba'yı gündemine alırken Juventus, 29 yaşındaki yıldız için devreye girdiği iddia ediliyor.

İtalyan temsilcisinin Pogba'ya 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği öne sürülürken, senelik 7,5 milyon Euro maaş önerdiği iddia edildi. Ancak Paul Pogba'nın yıllık 11 milyon Euro maaş talep etmesinden ötürü görüşmelerin sekteye uğradığı belirtiliyor.

Paul Pogba, kariyerinde Juventus forması ile 178 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 34 gol ve 31 asist yapma başarısı gösterdi.

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GARETH BALE DE VEDA ETTİ

İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen ve sözleşmesi biten Galli futbolcu Gareth Bale, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bale, Madrid'de oynamanın büyük bir onur olduğunu belirterek, her şey için teşekkür etti.

REKOR BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU

Tottenham'dan 101 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Gareth Bale, dönemin transfer rekorunu kırmıştı.

İspanyol ekibinde 2013-2014 sezonundan beri top koşturan 32 yaşındaki futbolcu, 257 resmi maçta görev aldı ve 106 kez rakip fileleri havalandırdı.

GARETH BALE'İN REAL MADRID KARİYERİ

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Gareth Bale, Real Madrid ile 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 3 La Liga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupa ve 1 İspanya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Yıldız futbolcu kariyerinde daha önce Southampton ve Tottenham takımlarında forma giydi.

YENİ DURAĞI HERKESİ ŞAŞIRTABİLİR

Real Madrid ile sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu Gareth Bale için transfer iddiaları gündeme geldi. Bahis şirketleri Gareth Bale için en yüksek ihtimal olarak Cardiff'i gördü.

32 yaşındaki oyuncunun isminin anıldığı diğer takımlar Tottenham, Newcastle, Rangers, Milan ve Inter. Gareth Bale için ayrıca MLS iddiası da gündemde.

"YÜRÜMEYE HALİ YOK"

Gareth Bale, çalkantılı Real Madrid kariyeri boyunca birçok şampiyonluk kazanmasına rağmen sakatlıklar peşini bırakmadı ve beklentilerin altında kalması nedeniyle son dönemde taraftarların da tepkisini çekiyordu.

Sakatlıklarla başı öylesine beladaydı ki; Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, yıldız oyuncunun La Liga şampiyonluğu kutlamalarına katılamaması üzerine, "Bale’ın yürümeye bile hali yok. Bu yüzden şampiyonluk kutlamalarına katılamadı. Sakatlığı nedeniyle bizimle değildi. İyi olsaydı takım arkadaşlarıyla birlikte olurdu." açıklamasını yapmak zorunda kalmıştı.