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Son Dakika: Domenec Torrent'in Galatasaray'dan ayrılmaya niyeti yok! 'Burada kalmak için...'

#Galatasaray#Domenec Torrent#Süper Lig
Son Dakika: Domenec Torrentin Galatasaraydan ayrılmaya niyeti yok Burada kalmak için...

Galatasaray'da görev yaptığı dönemde henüz maç kazanamayan Domenec Torrent'in buna karşın sarı-kırmızılılardan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

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Galatasaray 'da tartışmaların odağında olan yeni teknik direktör Domenec Torrent'in yönetimle birlikte gelecek planları yaptığı ve ayrılmayı düşünmediği ortaya çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre; İspanyol hocanın, "Burada kalmak için maç kazanmam gerektiğini biliyorum. Sistemimiz oturduğunda kazanmaya başlayacağız" dediği öğrenildi.

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Torrent ayrıca dünkü idmanda, takımından sürekli önde baskı yapmasını istedi. "Gerekirse dinlenerek yapalım, ama mutlaka baskı yapalım" ifadesini kullandı.

İspanyol hoca, artık uzun toplarla da hücuma çıkma talimatı verdiği öğrencilerinden, bu topların indiği yerde mutlaka baskı kurmasını bekliyor.

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#Galatasaray#Domenec Torrent#Süper Lig

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