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Son dakika: Domagoj Vida'dan Beşiktaş taraftarına veda

#Beşiktaş#Domagoj Vida#Süper Lig
Son dakika: Domagoj Vidadan Beşiktaş taraftarına veda

Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e nokta koyan Beşiktaş'ta kadroda olmayan Domagoj Vida maç sonu sahaya inerek taraftara veda etti.

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Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Domagoj Vida maç taraftara veda etti.

Konyaspor maçında kadroda bulunmayan ve maçı tribünden takip eden Vida, maçın bitiş düdüğü sonrası çocuklarıyla birlikte sahaya girdi. Tribünlere üçlü çektiren Hırvat stoper taraftara veda etti.

Beşiktaşlı futbolcular da Vida'yı havaya attı.

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Güven Yalçın'a 100. maç plaketi

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'a siyah-beyazlı forma altında çıktığı 100 maç için, Konyaspor mücadelesi öncesinde plaket verildi.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın, Konyaspor karşılaşması öncesinde plaketle onurlandırıldı. Siyah-beyazlı formayla bugüne kadar 100 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 20 gol atıp 7 de asist yapan genç futbolcuya, Konyaspor maçı öncesinde Sportif Direktör Ceyhun Kazancı tarafından plaket ve forma hediye edildi.

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Son dakika: Domagoj Vidadan Beşiktaş taraftarına veda

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#Beşiktaş#Domagoj Vida#Süper Lig

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