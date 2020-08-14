Son Dakika | Dolu fırtınasına yakalanan Tim Declerq'in son hali şoke etti!
Deceuninck - Quick Step takımı sporcusu Tim Declerq, Critérium du Dauphine'nin ikinci etabında dolu fırtınasına yakalandı. Sırtının son hali sporseverleri şoke etti.
Spor Arena Dış Haberler | Fransa'da devam eden Critérium du Dauphine 2020'nin 2. etabına bölgede etkili olan dolu yağışı damga vurdu.
Deceuninck - Quick Step takımı sporcusu Tim Declerq, Col du Porte'de gün boyu süren yağışın ardından etkili olan dolu fırtınası sebebiyle sırtında meydana gelen morlukları paylaştı.
Yarışın son bölümlerini dolu yağışı altında tamamlamak zorunda kalan profesyonel bisikletçinin sırtında oluşan korkunç morluklar yarışın önüne geçti.
Yarışı erken sonlandıran sporcular saklanma fırsatı bulurken, bisikleti sürmeye devam edemeyen bazı isimler ise bitiş çizgisini bisikletlerinden inerek geçtiler.
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