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Son Dakika: Doğukan Sinik, Hull City yolunda! Antalyaspor'dan izin çıktı...

#Transfer#Doğukan Sinik#Hull City
Son Dakika: Doğukan Sinik, Hull City yolunda Antalyaspordan izin çıktı...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapmak için Türkiye'de olan Hull City, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik ile transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

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Antalyaspor, Doğukan Sinik'e Hull City ile transfer görüşmesi yapması için izin verdiklerini açıkladı.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde...

"Oyuncumuz Doğukan Sinik’e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir..."

Acun Ilıcalı: “Doğukan Sinik transferinde sona geldik”

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Doğukan'la açıklamalarda bulunmuştu.

“Allah izin verirse çok yakında biteceğini düşündüğüm transferimiz var, Doğukan. Hayallerimizi konuştuk onunla. Doğukan ile de ciddi aşamaya geldik. O da hayalleri olan bir kardeşim. Çok büyük bir yetenek, hayranıyım.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

23 yaşındaki Doğukan, Antalyaspor formasıyla şu ana kadar 123 maça çıktı ve 5 gol atma başarısı gösterdi.

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Acun Ilıcalı: Hayalim, takım olarak Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcisi olmakFenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 20.30'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Hull City ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, başkan yardımcısı Tan Kesler, teknik direktör Shota Arveladze ve futbolcu Ozan Tufan, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen basın toplantısına katıldılar.
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#Transfer#Doğukan Sinik#Hull City

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