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Son Dakika: Dış basında olay Sergen Yalçın - Balotelli sözleri: 'Kendisine beyinsiz diyen adamdan intikam aldı'

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Son Dakika: Dış basında olay Sergen Yalçın - Balotelli sözleri: Kendisine beyinsiz diyen adamdan intikam aldı

Beşiktaş - Adana Demirspor maçında Mario Balotelli'nin attığı golden sonra yaptığı hareket gündeme oturdu. Sergen Yalçın'ın geçmişte kendisiyle ilgili 'beyni yok' sözlerini öğrenen Balotelli, skoru 3-2 yapan golün ardından kulübede bulunan Sergen Yalçın'a yönelik hareketlerde bulunurken maç sonu da Murat Şahin'le gerilim yaşadı. Mario Balotelli olayı dış basında geniş yankı buldu.

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Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş karşısında dün attığı gol sonrasındaki hareketi dünya basınında geniş yer buldu.

İngiliz Dailymail gazetesi, "Balotelli, kendisi için beyni yok dedikten 8 yıl sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile dalga geçti." ifadelerini kullandı.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi ise, "Balotelli, goller ve kavga: 3-0'dan 3-3'e Pjanic'in Beşiktaş'ına karşı. Sonrası kaos" başlığını attı.

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Belçika gazetesi Sporza ise, "Balotelli 8 yıl önce kendisine beyinsiz diyen adamdan böyle intikam alıyor" başlığını attı.

İngiliz The Mirror ise, "Mario Balotelli, 'beyni olmadığını' söyleyen teknik direktör ile gol kutlamasıyla alay etti. Manchester City ve Liverpool'un eski golcüsü Balotelli, yeni kulübü Adana Demirspor için oynarken Beşiktaş'a attığı golle Sergen Yalçın'dan uzun zamandır beklenen intikamını aldı." sözlerine yer verdi.

The Sun gazetesi, "Mario Balotelli, Beşiktaş'ın menajerine başını işaret ederek alay etti." ifadesini kullandı.

Arşiv görüntüleriyle Mario Balotelli;



NELER YAŞANDI?
Beşiktaş-Adana Demirspor maçına damga vuran isim, Güney ekibinin dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli oldu. 67. dakikada oyuna giren İtalyan futbolcunun 79. dakikada çektiği şutta top, Montero’dan sekerek ağlara gitti. Bu golle skoru 3-2 yapan Balotelli, Beşiktaş yedek kulübesine dönerek, teknik direktör Sergen Yalçın’a iki eliyle ‘beyin’ işareti yapınca siyah beyazlılardan tepki gördü.

Hakem Ali Palabıyık, İtalyan futbolcuya bu hareketi nedeniyle sarı kart gösterdi. Balotelli’nin, Yalçın’ın yorumculuk yaptığı dönem kendisi için ‘beyni yok’ ifadesini kullanması nedeniyle o hareketi yaptığı öğrenildi.

 

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