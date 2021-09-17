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Son Dakika: Dimitris Pelkas'tan Fenerbahçe taraftarına teşekkür!

#Fenerbahçe#Dimitris Pelkas#Eintracht Frankfurt

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Eintracht Frankfurt maçında kaçırdığı penaltı sonrasında kendisi lehine yapılan tezahüratlara teşekkür etti.

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Fenerbahçe forması giyen Dimitris Pelkas, Eintracht Frankfurt maçının son bölümünde kaçırdığı penaltı sonrasında taraftarın kendisine verdiği desteğe ilişkin bir açıklama yaptı.

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Yunan futbolcu, "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı haykırdınız. Bu sizin saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğin kesinlikle karşılığını vereceğim. Henüz ligin başındayız ve hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sakatlıktan kurtulduğunu ve daha güçlü geri döndüğünün de altını çizen Dimitris Pelkas, "Sakatlıktan yeni kurtuldum ve sağlığıma yeni kavuştum. Artık daha güçlüyüm. Desteğiniz için yeniden teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Dimitris Pelkas#Eintracht Frankfurt