Son Dakika: Dimitris Pelkas'tan derbi öncesi açıklama! "Kendi aramızda konuştuk..."

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Dimitris Pelkas, kritik Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Yunan futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kötü sonuçlar alıyoruz sezon başından itibaren kendi evimizde ama bunun üzerinde sürekli çalışıyoruz. Yunanistan Ligi ile kıyaslarsak Türkiye'yi, burada herkes birbirini yenebiliyor. Bu nedenle bu ligi daha çok seviyorum. Eksikleri geliştirip daha iyi olmalıyız. Taraftarlarımızın hayal kırıklığı yaşaması çok normal. Onları çok üzdük. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Pazar günü yeneceğimizi düşünüyorum. Bunu herkes biliyor. Buradan taraftarımıza söz veriyorum. Beşiktaş karşısında savaş bir Fenerbahçe görecekler."

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

"Beşiktaş'ı yenebileceğimizi biliyoruz. Saha içerisinde ve dışarısında da birlikte hareket etmeliyiz. Taraftarımıza söz veriyorum, saha içinde savaşan ve birlikte hareket eden bir Fenerbahçe olacak. Bunu görecek herkes. Bizim her zaman inancımız var şampiyonluk için. Tabii ki aramızda konuştuk mağlubiyetten sonra. Ama asıl bu zamanlardan sonra birbirimize daha fazla kenetlenmemiz lazım. Her maçı ayrı ayrı değerlendirmeliyiz. Kazanılacak daha çok puan var önümüzde. Şampiyon olacağımıza inancımız tam. Zaman zaman şanssızlıklar yaşıyoruz. Direkten dönen toplarımız var. Futbolda bu var ama umarım Beşiktaş maçında şans bizimle olur."

"AĞACA DEĞİL ORMANA BAKMAK LAZIM"

"Buraya geleli 5 ay oldu. Benimle beraber çok fazla yeni oyuncu katıldı. Bazen bu kadar kısa süre içerisinde mükemmel bir kimya oluşturmanız zor olabilir. Kimyayı sağlamak için daha çok çalışmalıyız. Bizde bir söz vardır; 'Bazen ağaca değil, ormana bakmak lazım.' Bütüne odaklanmamız gerekiyor. Eski takımımda yeni oyuncular gelmişti ve hoca değişikliği olmuştu. Bana göre bu çok iyi bir çözüm örneği değil. Bir plana sadık kalmalı ve onu geliştirmeliyiz."

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...