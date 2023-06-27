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Son dakika: Dimitrios Kourbelis resmen Trabzonspor'da

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#Transfer#Trabzonspor#Dimitrios Kourbelis
Son dakika: Dimitrios Kourbelis resmen Trabzonsporda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 23:04

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Trabzonspor, Yunan ön libero Dimitrios Kourbelis'in transferini resmen duyurdu.

Bordo mavililer, Dimitrios Kourbelis ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." denildi.

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MALİYETİ BELLİ OLDU

Dimitrios Kourbelis, Trabzonspor'da ilk sezon 950 bin Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve opsiyon kullanılırsa üçüncü sezonda 1.1 milyon Euro maaş alacak.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ

Yunan ekibi Panathinaikos'ta 6,5 yıl forma giyen Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesi sezon sonunda bitmişti.

Geride bıraktığımız sezonda Yunan deviyle toplam 36 maça çıkan Kourbelis, 1 gol 2 asistlik katkı verdi.

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#Transfer#Trabzonspor#Dimitrios Kourbelis

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