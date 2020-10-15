Son Dakika | Digiturk'te NBA TV dönemi sona eriyor!

Saran Media Group, beIN Media Group yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerine getirmemesi ve geleceği yönelik olumlu atmaması sebebiyle NBA TV kanalının Digitürk platformundaki yayınına son verileceğini resmen açıkladı.

Taraflar arasındaki anlaşma 14 Eylül 2020 tarihinde sona ermişti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kamuoyuna Duyuru

Türkiye yayın hakları Saran Media Group’a ait olan NBA TV ile beIN Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki mevcut anlaşma 14 Eylül 2020 tarihinde sona ermiştir. Aradan geçen süre zarfında, beIN Media Group yönetimi, geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılmamıştır. Tüm anlaşmazlıklara rağmen, basketbol severleri mağdur etmemek için mevcut sezonun bitmesi beklenmiştir. NBA 2019/20 sezonu sona erdiğinden NBA TV kanalının Digitürk platformundaki yayınına son verilecektir.

NBA TV’yi izlemeye devam edebileceğiniz platform ve kanallar:

D-Smart 72. Kanal

TV+ 76. Kanal

Tivibu 75. Kanal

Kablo TV 242. Kanal

Vodafone TV 13. Kanal

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...