Son Dakika | Digiturk'te NBA TV dönemi sona eriyor!
Saran Media Group, NBA TV kanalının Digitürk platformundaki yayınına son verileceğini resmen açıkladı.
Saran Media Group, beIN Media Group yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerine getirmemesi ve geleceği yönelik olumlu atmaması sebebiyle NBA TV kanalının Digitürk platformundaki yayınına son verileceğini resmen açıkladı.
Taraflar arasındaki anlaşma 14 Eylül 2020 tarihinde sona ermişti.
İŞTE O AÇIKLAMA
Kamuoyuna Duyuru
Türkiye yayın hakları Saran Media Group’a ait olan NBA TV ile beIN Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki mevcut anlaşma 14 Eylül 2020 tarihinde sona ermiştir. Aradan geçen süre zarfında, beIN Media Group yönetimi, geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılmamıştır. Tüm anlaşmazlıklara rağmen, basketbol severleri mağdur etmemek için mevcut sezonun bitmesi beklenmiştir. NBA 2019/20 sezonu sona erdiğinden NBA TV kanalının Digitürk platformundaki yayınına son verilecektir.
NBA TV’yi izlemeye devam edebileceğiniz platform ve kanallar:
D-Smart 72. Kanal
TV+ 76. Kanal
Tivibu 75. Kanal
Kablo TV 242. Kanal
Vodafone TV 13. Kanal
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