Son Dakika | Diego Perotti'nin sakatlık kabusu! Tam 111 maç...
Transfer edildiğinde sakatlığı bulunan ve Beşiktaş derbisinde de dizinden sorun yaşayan 32 yaşındaki sol kanat, bugüne kadar 111 maç kaçırdı ve 743 gün sahalardan uzak kaldı.
Fenerbahçe'de forma giymeye başladığı günden beri taraftarın büyük beğenisini toplayan Diego Perotti'nin başı, sakatlıktan kurtulmuyor...
32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Beşiktaş derbisinin 37. dakikasında ağrıları nedeniyle kendisini yere bırakmış ve oyundan çıkmıştı. Kulüp de Perotti'nin diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
1 ay forma giyemeyeceği ön görülen Tangocu, son 10 yılda toplam 111 maç kaçırdı ve 743 gün futboldan uzak kaldı.
DERBİDEKİ 35. VAKA
Yaşadığı sakatlık sayısı ise Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte 35'e çıkan yıldız futbolcu, sarı- lacivertlilere imza attığında da sağlık sıkıntısı yaşıyordu ve bir süre oynayamamıştı. (Sabah)
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