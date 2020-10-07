Son Dakika | Diego Perotti için 'farklı' sözleşme! O madde...

Fenerbahçe’nin Roma’dan transfer ettiği Diego Perotti’nin sözleşme detayları ortaya çıktı.

Sarı lacivertlilerin yaptığı sağlık kontrolünde kas sakatlığı sorunu görülen Arjantinli futbolcu ile farklı bir sözleşme yapıldı.

İki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre Diego Perotti daha önce Tolga Ciğerci’de olduğu gibi oynadıkça kazanacak. Tecrübeli yıldızın sözleşmesinde garanti ücret bulunmuyor. Maç başı ücret üzerinden 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. (A Spor)

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