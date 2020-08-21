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Haber Giriş: 21.08.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Diego Perotti Fenerbahçe'yi bekliyor! | Transfer Haberleri

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Son Dakika Haberi... Roma’da forma giyen Diego Perotti’nin transferinde Fenerbahçe büyük aşama kaydetti, son görüşmeler yapılıyor.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler Diego Perotti transferine çevrilmiş durumda. Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Fenerbahçe ile anlaşırken Roma ile olan ufak pürüzlerin giderilmesi bekleniyor.

İtalyan ekibi Roma’da forma giyen Diego Perotti’nin transferinde Fenerbahçe’nin büyük aşama kaydettiği ve transferin sonuçlanmasına kesin gözüyle bakıldığı öğrenilmişti.

Diego Perotti haber bekliyor

İtalyanlar’la 1 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun, kulübüyle bonservisini almak için yaptığı görüşmelerin sürdüğü, transferin bundan dolayı uzadığı ifade edildi. Arjantinli oyuncunun, bu sorunu halleder halletmez Kanarya’ya imza atması bekleniyor.

Son Dakika | Diego Perotti Fenerbahçeyi bekliyor | Transfer Haberleri

 

Son Dakika | Diego Perotti Fenerbahçeyi bekliyor | Transfer Haberleri

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