Son Dakika | Diego Perotti Fenerbahçe'yi bekliyor! | Transfer Haberleri

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler Diego Perotti transferine çevrilmiş durumda. Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Fenerbahçe ile anlaşırken Roma ile olan ufak pürüzlerin giderilmesi bekleniyor.



İtalyan ekibi Roma’da forma giyen Diego Perotti’nin transferinde Fenerbahçe’nin büyük aşama kaydettiği ve transferin sonuçlanmasına kesin gözüyle bakıldığı öğrenilmişti.



Diego Perotti haber bekliyor



İtalyanlar’la 1 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun, kulübüyle bonservisini almak için yaptığı görüşmelerin sürdüğü, transferin bundan dolayı uzadığı ifade edildi. Arjantinli oyuncunun, bu sorunu halleder halletmez Kanarya’ya imza atması bekleniyor.

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