Son Dakika: Diego Godin ve Beşiktaş bombası! İtalyanlar açıkladı... Transfer Haberleri

Beşiktaş savunmasına yapacağı takviye için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda ilk hedef Uruguaylı Diego Godin. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken Godin cephesinden dikkat çeken bir haber geldi.

Cagliari'nin kampına katılmayacak



La Gazzetta dello Sport, 35 yaşındaki stoperin Copa America'dan dönüşünde Cagliari kampına katılmayacağını duyurdu. İtalyan medya organı, tecrübeli futbolcunun kulüple yollarını kesin olarak ayıracağını bildirdi.

'Godin Beşiktaş'a yaklaşıyor'



Yine İtalya’dan Calciocesteddu da “Diego Godin giderek Beşiktaş'a yaklaşıyor. Beşiktaş ve Cagliari arasında küçük pürüzler görüşülüyor” diyerek transferin çok yakın olduğunu duyurdu.

Copa America'da oynadı



Geçen sezon Cagliari formasıyla 28 maça çıkan Diego Godin 1 gol kaydetti. Kariyerinde Atletico Madrid ve Inter gibi dev kulüpler de olan 35 yaşındaki savunmacı son olarak Uruguay Milli Takımı ile Copa America’da forma giymişti.



Inter günleriyle Diego Godin;