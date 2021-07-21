Son Dakika: Diego Godin, Beşiktaş'ın teklifini doğruladı! - Transfer haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvarken Uruguaylı savunmacı Diego Godin'e teklif yaptığı ortaya çıktı.

Cagliari Başkanı ile konuştuğunu ve kendisine Rusya ve Beşiktaş'tan teklif geldiğini belirten Godin, "Gelecek hafta sezon öncesi çalışmaları için kampa katılacağım. Başkan, ekonomik olarak büyük zorluklar yaşandığını ve her oyuncunun ayrılabileceğini söyledi. 2-3 hafta Rusya'dan bir teklif aldılar, ardından da Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi olmuş." dedi.

Kariyerinde Atletico Madrid, Inter, Villarreal gibi takımlarda oynayan Godin, son olarak Cagliari'ye transfer oldu ve 28 lig maçında görev aldı.

35 yaşındaki deneyimli savunmacının 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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