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GeriFutbol Son Dakika: Diego Costa'nın yeni adresi netleşti! Beşiktaş'la anlaşamayınca...
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Futbol
Haber Giriş: 11.08.2021 - 23:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Diego Costa'nın yeni adresi netleşti! Beşiktaş'la anlaşamayınca...

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Son Dakika: Diego Costa'nın yeni adresi netleşti! Beşiktaş'la anlaşamayınca...

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ın uzun süredir görüşmesine karşın anlaşma sağlayamadığı İspanyol golcü Diego Costa'nın yeni adresi netleşti. 33 yaşındaki forvet, Brezilya ekibine transfer oluyor.

Spor Arena Dış Haber - Beşiktaş'ın uzun süredir transferi için uğraştığı İspanyol forvet Diego Costa'nın yeni adresi netleşti.

Siyah-beyazlı kulüple bir süredir pazarlık yapan ancak istediği yüksek maaşta indirim yapmayan tecrübeli golcü, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile anlaştı.

Brezilya basınında yer alan habere göre; 33 yaşındaki forvetin Atletico Mineiro ile 1.5 yıllığına anlaştığı ve sözleşmesinde garanti maaşın yanı sıra bonus maddelerinin de bulunduğu belirtildi. Costa'nın, takımın bir başka yıldızı Hulk'tan daha az kazanacağı ifade edildi.

İspanyol forvetin transferinin 1-2 gün içerisinde resmi olarak duyurulacağı kaydedildi.

Son Dakika: Diego Costanın yeni adresi netleşti Beşiktaşla anlaşamayınca...

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