Son Dakika: Diego Costa'dan Fenerbahçe açıklaması geldi! İnkar etmedi ve o sözler...

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Türkiye'de transfer pazarının kapanmasına bir gün kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kadrosunda şu anda 13 yabancı bulunan sarı lacivertliler dünya yıldızı Diego Costa ile masaya oturacak.

Costa: Türkiye'den çok sayıda menajer arıyor

Diego Costa, Ajansspor'a yaptığı özel açıklamada, Türkiye'den çok sayıda menajerin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bazı kulüpler için sahte yetki belgeleri gönderildiğini ve bu duruma çok şaşırdığını belirten dünya yıldızı, "Kulüp başkanlarıyla görüntülü konuşmak için saat randevusu almaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"Türkiye temsilcim belli"



"Benim ve avukatımın yetki verdiği bir menajer var, Türkiye kanadından işleri o yürütüyor" ifadesini kullanan Diego Costa, kendisi hakkında yapılan transfer haberlerinden sıkıldığını söyledi.

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Rusya'dan iki teklif var öncelik Fenerbahçe...



Rusya'nın Zenit ve Krasnador'dan resmi telif aldığını vurgulayan Diego Costa, "Türkiye’de yetki verdiği menajerimin Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim" diye konuştu.

Brezilya'dan İspanya'ya geldi



Diego Costa, transfer konusunda bir sorun yaşanmaması için Brezilya'dan uçakla İspanya'ya geldi. Dünyaca ünlü yıldızın Türkiye ya da Rusya'ya olası bir transferde ulaşım sorunu yaşamak istememek için yolculuk ettiği belirtiliyor.

Diego Costa'nın istediği ücret



Costa'nın 2 milyon Euro'luk bir ücretle Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı biliniyor. Costa ile Fenerbahçe adına transfer görüşmelerini yedek yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki yapıyor.

Diego Costa'nın kariyeri



Brezilya asıllı İspanyol dünya yıldızı Diego Costa, Atletico Madrid ve Chelsea ile şampiyonluklar yaşadı. Costa, son olarak formasını giydiği Brezilya'nın Atletico Miniero takımından ocak ayında ayrıldı. Kariyerinde 495 maça çıkan Costa, 186 kez gol sevinci yaşadı, 72 asist yaptı. İspanya Milli Takımı formasıyla 24 kez sahaya çıkan Diego Costa, 10 gol attı.