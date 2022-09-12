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Son Dakika: Diego Costa Premier Lig'e geri döndü! Wolverhampton resmen açıkladı...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Wolverhampton#Diego Costa
Son Dakika: Diego Costa Premier Lige geri döndü Wolverhampton resmen açıkladı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 15:06

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, 33 yaşındaki Diego Costa ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, ismi bir dönem Süper Lig devleriyle anılan Diego Costa'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla 2022-23 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Diego Costa'nın transferine ilişkin kulübün internet sitesine konuşan Wolves başkanı Jeff Shi, "Diego Costa'yı Premier Lig'e geri döndürmekten dolayı memnunuz. En üst düzeyde deneyime sahip olan Diego Costa, soyunma odamıza ve sahaya benzersiz bir şey getirecek. Onun etkisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Brezilya doğumlu İspanyol yıldız, 2015 ve 2017'de Chelsea formasıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Profesyonel kariyerinde 495 resmi müsabakaya çıkan Diego Costa, rakip fileleri 187 kez sarstı.

 

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#Transfer#Wolverhampton#Diego Costa

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