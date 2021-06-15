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Futbol
Haber Giriş: 15.06.2021 - 09:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Dick Advocaat: Simon Kjaer Fenerbahçe'de kaptan değildi ama liderdi

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Son Dakika: Dick Advocaat: Simon Kjaer Fenerbahçe'de kaptan değildi ama liderdi

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Christian Eriksen'in ölümden döndüğü müsabakadaki davranışlarıyla kahraman ilan edilen Fenerbahçe'den eski öğrencisi Simon Kjaer hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı.

Spor Arena Dış Haberler - Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Christian Eriksen'in ölümden döndüğü Danimarka - Finlandiya maçındaki soğukkanlılığıyla herkesin takdirini toplayan eski öğrencisi Simon Kjaer hakkında konuştu.

Danimarkalı savunmacı ile Fenerbahçe'de birlikte çalışan Hollandalı teknik adam, "Kendisini tebrik ediyorum. Tam bir takım oyuncusu. Sürekli takımla ve takım arkadaşlarıyla ilgilenir. Fenerbahçe'de kaptan değildi ancak saha içinde ve dışındaki duruşuyla lider gibiydi. Bir teknik direktör için en ideal oyuncu profili." ifadelerini kullandı.

2015 yılında Lille'den Fenerbahçe'ye transfer olan Simon Kjaer, sarı lacivertli takımda 85 resmi maçta forma giymiş ve 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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Son Dakika: Dick Advocaat: Simon Kjaer Fenerbahçede kaptan değildi ama liderdi

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