Son Dakika | Derrick Luckassen Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Hollanda'da PSV Eindhoven formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen ile 1 yıl kiralık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen, sağlık sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.