MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Derrick Luckassen Kasımpaşa'da
GeriFutbol Son Dakika | Derrick Luckassen Kasımpaşa'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Derrick Luckassen Kasımpaşa'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Derrick Luckassen Kasımpaşa'da
Abone Olgoogle-news

Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, Hollanda'da PSV Eindhoven formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen ile 1 yıl kiralık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen, sağlık sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin transferini açıkladı
Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin transferini açıkladı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle