Son dakika | Derbinin iddaa oranları belli oldu! Galatasaray'ın konuğu Fenerbahçe olacak...
Herkesin merakla beklediği, tüm Türkiye'nin nefeslerini tutarak izleyeceği derbinin iddaa oranları açıklandı! Galatasaray'ın 27 Eylül Pazar günü konuk edeceği Fenerbahçe maçına ait detaylara göz atalım...
Bu bir ilandır
Galatasaray, Süper Lig'e 2/2 yaparak girdi, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor.
Son şampiyon Başakşehir'i 2-0'la geçen sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta arasında Hajduk Split ile karşılaştıktan sonra 27 Eylül Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ligde konuk edecek.
DERBİNİN FAVORİSİ GALATASARAY!
Derbinin iddaa oranları belli oldu, favori Galatasaray!
Sarı-kırmızılılara verilen iddaa oranı 1,90 olarak açıklanırken, Fenerbahçe'nin TT Stadı'nda kazanmasına 2,80 iddaa oranı belirlendi.
Taraflar sahadan 1'er puanla ayrılır diyorsanız, "beraberlik" tercihinin iddaa oranı da 3,10!
3 GOLE 1,62 İDDAA ORANI!
Derbide en az 3 gol izleriz diyorsanız "2.5 ÜST - 1,62" oynayabilir, hayır 3 gol çıkmaz diyorsanız da "2.5 ALT - 1,80" oynayabilirsiniz.
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