Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!
Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre; 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.
SÜPER LİG'DE 24. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER ŞU ŞEKİLDE
6 ŞUBAT CUMARTESİ
13:30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan
16:00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır
7 ŞUBAT PAZAR
13:30 B.B Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16:00 MKE Ankaragücü Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
16:00 Yukatel Denizlispor Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
8 ŞUBAT PAZARTESİ
16:00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan
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