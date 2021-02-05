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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

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Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.

SÜPER LİG'DE 24. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER ŞU ŞEKİLDE

6 ŞUBAT CUMARTESİ

13:30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan

16:00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 ŞUBAT PAZAR

13:30 B.B Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16:00 MKE Ankaragücü Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16:00 Yukatel Denizlispor Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 ŞUBAT PAZARTESİ

16:00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan

Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

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