Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.

SÜPER LİG'DE 24. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER ŞU ŞEKİLDE

6 ŞUBAT CUMARTESİ



13:30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek



16:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan



16:00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler



19:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır



7 ŞUBAT PAZAR



13:30 B.B Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu



16:00 MKE Ankaragücü Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker



16:00 Yukatel Denizlispor Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük



19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya



8 ŞUBAT PAZARTESİ



16:00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan

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