MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Derbide 57 taraftara 6222’den işlem yapıldı
GeriFutbol Son dakika | Derbide 57 taraftara 6222’den işlem yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 16:38,Son Güncelleme:/

Son dakika | Derbide 57 taraftara 6222’den işlem yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Derbide 57 taraftara 6222’den işlem yapıldı
Abone Olgoogle-news

Kadıköy’de dün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 57 taraftara, çeşitli suçlardan dolayı 6222 sayılı kanundan adli işlem yapıldığı açıklandı.

Süper Lig’in 23. haftasında Kadıköy’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbide, 57 taraftara adli işlem yapıldığı açıklandı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; müsabakaya yasak madde sokmak, usulsüz giriş, küfürlü tezahürat, görevli memura hakaret, karaborsa, kasten yaralama, sahaya yabancı madde atmak, yasak alan ihlali, mala zarar verme, devletin kurum ve organlarını aşağılama, alkollü giriş, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık konularından olmak üzere 57 taraftara “6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle