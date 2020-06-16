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Son dakika! Derbi sonrası Trabzonspor'dan olay paylaşım!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor'dan maç sonu çarpıcı bir paylaşım geldi.
Kadıköy'de 23 yıl sonra kazanan Trabzonspor, maçın ilk yarısında yedek kulübesinden itirazları sonrası çift sarı karttan kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'na 'sus' işareti yapan Sörloth'un yine aynı şekilde bir fotoğrafı paylaşıldı.
Fotoğrafın üzerine ise 'Finaldeyiz' yazıldı.
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