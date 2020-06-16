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GeriFutbol Son dakika! Derbi sonrası Trabzonspor'dan olay paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2020 - 22:54,Son Güncelleme:

Son dakika! Derbi sonrası Trabzonspor'dan olay paylaşım!

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Son dakika! Derbi sonrası Trabzonspor'dan olay paylaşım!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor'dan maç sonu çarpıcı bir paylaşım geldi.

Kadıköy'de 23 yıl sonra kazanan Trabzonspor, maçın ilk yarısında yedek kulübesinden itirazları sonrası çift sarı karttan kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'na 'sus' işareti yapan Sörloth'un yine aynı şekilde bir fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğrafın üzerine ise 'Finaldeyiz' yazıldı.

Son dakika Derbi sonrası Trabzonspordan olay paylaşım

Son dakika Derbi sonrası Trabzonspordan olay paylaşım

 

Son dakika Derbi sonrası Trabzonspordan olay paylaşım

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