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Futbol
Haber Giriş: 11.09.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Denizlispor'un transfer yasağı kalktı!

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Son Dakika | Denizlispor'un transfer yasağı kalktı!
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Süper ekiplerinden Yukatel Denizlispor, kulübün transfer yasağının kalktığını açıkladı.

Süper Lig’de yarın sezonun ilk haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor, geçen sezon kulüpte görev yapan teknik direktörler Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek’e olan borcun faiziyle ödendiğini belirterek transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Denizlispor’dan yapılan yazılı açıklamada "Geçmiş dönem teknik direktörlerimizden Yücel İldiz ve Mehmet Özdilekin kulübümüzde görev yapmadıkları dönemlerdeki ödemelerini, kendilerinin talep ettikleri şekilde, faizleriyle birlikte gerçekleştirerek bugün itibariyle transfer yasağımızı kaldırmış bulunuyoruz. Denizlispor camiası olarak bu zor günlerimizde yapılan müspet veya menfi hiçbir davranışı unutmayacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz" denildi.

Denizlispor, yasağın kaldırılmasının ardından yeni transferlerine lisans çıkaracak.

 

Son Dakika | Denizlisporun transfer yasağı kalktı

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