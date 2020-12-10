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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 17:09 | Son Güncelleme:

Son dakika | Denizlispor'un Kasımpaşa kafilesinde 5 eksik!

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Son dakika | Denizlispor'un Kasımpaşa kafilesinde 5 eksik!
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Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Atik yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

İdmanın ardından hava yolu ile İstanbul'a hareket eden yeşil-siyahlı ekipte, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kasımpaşanın konuğu Denizlispor Takımda 7 eksik...
Kasımpaşa'nın konuğu Denizlispor! Takımda 7 eksik...

Tedavileri devam eden Neven Subotic, Oğuz Yılmaz, Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında hakem Ramazan Keleş düdük çalacak.

Yukatel Denizlispor'un kafilesinde futbolcular Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen, Costel Pantilimon, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Özer Özdemir, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Marvin Bakalorz, Radoslaw Murawski, Federico Varela, İsmail Aissati, Recep Niyaz, Eren Kıryolcu, Mert Sarıkuş, Alihan Kalkan, Angelo Sagal, Hadi Sacko, Muris Mesanovic ve Hugo Rodallega, yer aldı.

 

Son dakika | Denizlisporun Kasımpaşa kafilesinde 5 eksik

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