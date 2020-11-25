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GeriFutbol Son Dakika | Denizlispor'da Yusuf Şimşek ismi öne çıkıyor!
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Haber Giriş: 25.11.2020 - 17:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Denizlispor'da Yusuf Şimşek ismi öne çıkıyor!

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Son Dakika | Denizlispor'da Yusuf Şimşek ismi öne çıkıyor!
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Turgutluspor'a yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen ve teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor'da teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek'in ismi öne çıktı.

Asist Analiz'in haberine göre kulübün önde gelenleri tarafından ortaya atılan “Camiadan yetişmiş biri hoca olsun” fikri öne çıkmaya başladı.

Bu gelişme sonrası Denizlispor camiasında Yusuf Şimşek ismi konuşulmaya başlandı. Ege ekibine yıllarını veren Şimşek’in ise bu göreve sıcak baktığı gelen haberler arasında.

45 yaşındaki teknik adam, en son Balıkesirspor’u çalıştırmıştı.

Son Dakika | Denizlisporda Yusuf Şimşek ismi öne çıkıyor

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