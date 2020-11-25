Son Dakika | Denizlispor'da Yusuf Şimşek ismi öne çıkıyor!

Asist Analiz'in haberine göre kulübün önde gelenleri tarafından ortaya atılan “Camiadan yetişmiş biri hoca olsun” fikri öne çıkmaya başladı.

Bu gelişme sonrası Denizlispor camiasında Yusuf Şimşek ismi konuşulmaya başlandı. Ege ekibine yıllarını veren Şimşek’in ise bu göreve sıcak baktığı gelen haberler arasında.

45 yaşındaki teknik adam, en son Balıkesirspor’u çalıştırmıştı.