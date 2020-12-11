MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Denizlispor'da Oğuz Yılmaz Fenerbahçe maçı sonrası süresiz kadro dışı bırakıldı!
GeriFutbol Son Dakika | Denizlispor'da Oğuz Yılmaz Fenerbahçe maçı sonrası süresiz kadro dışı bırakıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.12.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Denizlispor'da Oğuz Yılmaz Fenerbahçe maçı sonrası süresiz kadro dışı bırakıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Denizlispor'da Oğuz Yılmaz Fenerbahçe maçı sonrası süresiz kadro dışı bırakıldı!
Abone Olgoogle-news

Denizlispor, Oğuz Yılmaz'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Denizlispor Kulübü, Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan çıkmasına sinirlenen ve tepkisi sonrası el kemiğini kıran Oğuz Yılmaz’ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Denizlispor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

 

 

Son Dakika | Denizlisporda Oğuz Yılmaz Fenerbahçe maçı sonrası süresiz kadro dışı bırakıldı

250 TL'ye varan "Hoş Geldin Bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol... 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle