Son Güncelleme:
Son Dakika | Denizlispor'da Oğuz Yılmaz Fenerbahçe maçı sonrası süresiz kadro dışı bırakıldı!
Denizlispor, Oğuz Yılmaz'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Denizlispor Kulübü, Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan çıkmasına sinirlenen ve tepkisi sonrası el kemiğini kıran Oğuz Yılmaz’ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Denizlispor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Kamuoyu Bilgilendirme 👇🏻 pic.twitter.com/kSc7nKWMH5— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) December 11, 2020
250 TL'ye varan "Hoş Geldin Bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle