Son Dakika: Denizlispor'da Mustafa Çeçenoğlu'nun gol sevinci olay oldu! Abdulkadir Sünger ise Galatasaray'ı şampiyonluktan etmiş...

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Spor Arena Detay - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, normal süresi ve uzatma bölümleri 3-3 berabere biten maçta Galatasaray'a seri penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray'ın normal süre ve uzatmalardaki gollerini; 29. dakikada Alpaslan Öztürk, 49. dakikada Halil Dervişoğlu ve 50. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti. Denizlispor'un golleri ise 9. dakikada İlhan Depe, 38. dakikada Brahim Darri ve 90+9'da Nelsson'un (k.k) ayağından geldi.

Galatasaray, 2 kez yenik duruma düştüğü maçta öne geçmesine karşın son dakikada yediği gole engel olamadı ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca kazananı penaltılar belirledi. Penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük kuran Denizlispor, son 16 turuna yükseldi.

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DENİZLİSPOR BİR İLKİ YAŞADI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Galatasaray'a konuk olan Altaş Denizlispor, bu sezon bir ilki başardı. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a konuk olurken ilk yarıda 2 gol birden buldu.

İlhan Depe ve Brahim Darri'nin golleriyle sarı kırmızılılar karşısında 2-0 öne geçen Denizlispor, bu sezon ilk kez deplasmanda ilk yarıda 2 gol attı.

Spor Toto 1. Lig'in 18 haftalık bölümünü 16 puanla 18. sırada tamamlayan Denizlispor, bu sezon 9 deplasman maçında toplam 5 gol atabilirken Galatasaray karşısında ilk yarıda 2 gol buldu.

PANENKAYI ATTI, CRESPO SEVİNCİ YAPTI

Galatasaray'ın Altaş Denizlispor'a elendiği kupa maçında dikkat çeken bir an yaşandı.

Altaş Denizlispor 'da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu, seri penaltı atışlarında panenkayla attığı şık golden sonra elleriyle kulaklarını tıkadı ve sevincini bu şekilde yaşadı.

Mustafa Çeçenoğlu'nun bu sevinci kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Çeçenoğlu'nun sevincinin ses getirmesinin sebebi ise Fenerbahçe forması giyen Crespo'nun derbide Galatasaray'a attığı galibiyeti golü sonrasında yaşadığı sevinçle benzerlik göstermesi...

Başarılı futbolcu gecenin ilerleyen saatlerinde ise kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray ağlarına gönderdiği golün videosunu paylaşarak, "Hepinize teşekkür ederim mesajlarınız için" yazdı.

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FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

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Öte yandan 27 yaşındaki Mustafa Çeçenoğlu'nun Fenerbahçe altyapısından yetiştiği ortaya çıktı.

ABDÜLKADİR SÜNGER DUVAR OLDU

Nef Stadı'nda oynanan mücadelede Denizlispor'un kalesini koruyan Abdülkadir Sünger, özellikle ilk devrede yaptığı kurtarışlarla büyük beğeni aldı. İlk devrede Denizlispor kalesini abluka altına alan sarı kırmızılılar, Abdülkadir Sünger'in ördüğü duvarı geçemedi.

İLK YARIDA HARİKALAR YARATTI

Sarı kırmızılılar Mostafa Mohamed, Alexandru Cicaldau ve Morutan'la birçok kez Denizlispor kalesini yoklarken 21 yaşındaki kaleci harika kurtarışlarla gole izin vermedi. Denizlispor'un ilk devrede soyunma odasına 2-1 önde gitmesindeki en büyük pay sahibi Abdülkadir olurken ikinci yarıda Mostafa ve Halil'in gollerine engel olamadı.

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FARKA ENGEL OLDU

Müsabakanın son anlarına doğru farkı açmak isteyen Galatasaray, Mostafa ve Halil'le iki net pozisyon daha bulurken Abdülkadir yine kalesini gole kapattı.

Maç içerisinde kalesine gelen 21 şutun 18'ini kurtaran Abdulkadir Sünger, penaltılarda da yaptığı kurtarışla turu getirdi. Denizlispor'un seri penaltı atışlarında da rol alan Abdulkadir, penaltıyı gole çevirmeyi başardı.

GALATASARAY'I ŞAMPİYONLUKTAN ETMİŞTİ

Abdulkadir Sünger, geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray'a şampiyonluğa mal olan penaltıyı kurtarmayı da başarmıştı.

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Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçta Abdulkadir, Emre Akbaba'nın 42. dakikasındaki penaltısında da gole izin vermedi. Ardından sarı kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı şampiyonluğu 1 gol farkla kaybetti.

YALNIZCA 3 MAÇTA OYNADI

Denizlispor alt yapısından yetişen Abdülkadir, bu sezon 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 3 maçta görev aldı.

BANU YELKOVAN: ABDULKADİR SÜNGER'İN GECESİ

Denizli, kalecisinin mükemmel performansıyla G.Saray’ı eledi.

Hakem son düdüğü çalmadan saniyeler önce Nelsson’a çarpan top herkesin şaşkın bakışları arasında ağları bulurken maç kimsenin, büyük olasılıkla 1. Lig’in düşme hattındaki Denizlispor’un bile beklemediği şekilde 3-3’e geliyor ve uzatmalara gidiyordu. İdeal kadronun ne olduğunun dengesini şaşırdığımız bir rotasyon sirkülasyonunda, Galatasaray maça tam kadroya yakın bir dizilişle çıktı. Bir salı gecesi ve görece önemsiz bir kupa maçında tribünleri dolduran taraftarlar, Galatasaray’ın neredeyse tek kale oynadığı ve dünyaları kaçırdığı bir 45 dakika sonunda, iki kez kaleye gelen Denizli’nin 2-1 üstün şekilde devreye gittiğine şahit oluyorlardı ama çileleri daha bitmemişti.

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DURUP DURURKEN UZATTI

İkinci yarıya başlarken Cicaldau ve Barış Alper’in yerlerine Halil ve Kerem’i oyuna aldı Fatih Terim. Değişikliklerin ardından, önce Halil, sonra kontratı uzayınca eski günlerine dönen Muhammed’in golleriyle skor ikinci yarının ilk 5 dakikası bitmeden 3-2’ye geldi. Sonraki dakikalarda kaçırması atmasından daha zor birçok pozisyonu değerlendiremeyen ve bir türlü Denizli’nin 2000 doğumlu kalecisi Abdülkadir’i aşamayan sarı kırmızılılar, maçın bitmesine çok az bir süre kala hem Alpaslan’ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı hem de kendi kalelerine attıkları golle maçı durup dururken uzattı.

NE ATABiLDi, NE TUTABiLDi

G.Saray’ın eksik noktalarının toplu simülasyonu gibi maçta, sarı kırmızılılar 90 dakika ve uzatmalar boyunca ne atabildi ne tutabildi. Penaltılara giden ve bitmek bilmeyen maçın sonunda turu geçen, takımı adına bir penaltı attıktan sonra bir de kurtaran Abdülkadir Sünger’in mükemmel performansıyla Denizli oldu.

FATİH TERİM: HAYATIMDA BÖYLE BİR YIL OLMADI

"Sıradışılığı meydana getiren biziz. Basit bir maçı komplike, sıkıntılı hale biz soktuk. Olmayan gollerin izahı yok. En az 2 farklı öne geçmezseniz, futbol size her zaman sıkıntı yaratır. Nitekim yarattı da. Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgede kalan tarafı. Böyle oynayacaksın, aldığın her topta pozisyona gireceksin, girdiğimiz pozisyonlar tesadüfen değil... Organizasyonla pozisyonlara gireceksin, müthiş zevk vererek oynadığın bir oyunda maalesef doğru yerde, doğru vuruşlar, son vuruşlar yapılamadı. 1 metreden atamama becerisini, pardon beceriksizliğini gösterdik. Gereksiz 10 kişi kaldık santrada. Hiç gereği yoktu. 6. dakika bitti, 7. dakika da bitti, 8'de yedik. Artık onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Değmez zaten. Söylenecek bir şey yok. Maalesef genç takımın bu zararlarını, sahadaki bazı yanlışlarını düzeltinceye kadar bu sıkıntıları çekeceğiz. Şu oyuna nasıl izah edersiniz... Bir teknik adam olarak çok zor. Golcülerimizin daha müsait olana vermeme gibi bir günüydü bugün. Bu da doğru bir şey değil. Oyunu koparacak pozisyonlarda. Oradaki en doğru hareket neyse onu yapmak lazım. Sizden 1 fazla avantajlı kim varsa ona vermek lazım. Onu da yapamadık. Penaltılarla elendik. 1-0 da yenilseniz, 3-2'de de eleniyorsunuz, penaltılarda da eleniyorsunuz. Elendikten sonra nasıl elendiğinizin önemi yok. Çünkü Galatasaray eleniyor. Hoş bir şey değil. Bu bize yakışmadı, olmadı. Bu oyunun karşılığı da bu değildi açıkçası. Galatasaray'ın kurtuluşu bu. Yetenekleri gençlerle beraber yola devam edeceğiz. İnatla bu planın doğru olduğunu savunacağız. Açıkçası üzgünüm, benim de hayatımda böyle bir yıl denk gelmedi. Zaman zaman eleniriz tabii ama böyle oynayıp elenmek hoş değil."

FATİH TEKKE: KALECİMİZİN CİDDİ PERFORMANSI VAR

"Maçın değerlendirmesi bizim açımızdan sonuç ve moral açısından çok iyi. Yine sakat verdik. Maçın başında oyuncularıma ‘Önce sağlık’ dedim. 11 oyuncumuz eksikti. Galatasaray çok pozisyon buldu, kalecimizin çok ciddi bir performansı var. Yoksa oyunun böyle olması mümkün değildi. İkinci yarıda baskı yaptık. Sakatlığa rağmen devam eden 2 oyuncumuz oldu. Camia açısından önemli bir maç oldu. Takımın ligde kötü giden bir süreci var. Ayağa kalkmak adına önemli. Sürpriz bir sonuç mu, evet sürpriz. Galatasaray ilk yarıda çok üstün bir oyun ortaya koymuştu. Biz oyun olarak topa sahip olmak istiyoruz. Bizim liglerimizi çok abarttığımızı düşünüyorum. Oyun felsefesi olmayan, kalitesi düşük liglerimiz var. Üst lig de dahil buna, bizim mücadele ettiğimiz lig de. Ben de hoca olarak kaleden diğer kaleye kadar, belli rotasyon ve aksiyonlarla beraber topu getirebilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Pas oyununda ısrar önemli. Bazen oyuncu baskı yediğini hissedip bunun dışına çıkabiliyor. Süper Lig’de de bizim ligde de ön baskıların da planı olmadığı için bunun üzerine gideceğiz. Attığımız gollerin hepsi bir plandı. Yediğimiz goller de beklediğimiz bir durumdu. Oyuncu kalitesinde de fark var. Ben ve ekibim bir maçı kazanacaksak, oyuncular ve teknik ekip beraber kazanmalı. Her gittiğim yerde bu böyle. Bunun sancıları oluyor. Ama ısrar etmeye devam edeceğiz. Birçok eksiğinizle beraber Galatasaray’ı eliyorsunuz. Oyun üstünlüğü olmadı belki ama oyunu bir plan üzerinden götürdük. Baskı yaparken de beklerken de belli bir plan içindeydik. Ritme uyduğunuz anlar da oluyor, kalitenizin yeterli ya da yetersiz olduğu anlar da oluyor. Koşullar kırbaç darbeleri gibidir. Bazıları bunu sırtında fildişi gibi hissederken bazıları palto giyer. Tüm dünyada oynanan oyunun gerçekliğine uygun hareket etmek istiyoruz. Türkiye’de futbolu düşünme şeklini değiştirebiliyorsak bir şey yapmış sayılırız. Hedefim budur."