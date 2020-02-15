Son Dakika | Denizlispor'da Modou Barrow, kampı terk etti!

Yukatel Denizlispor'un sahasında Kayserispor'a 1-0 yenildiği maçın ardından Modou Barrow, kampı terk etti. BeIN Sports'un haberine göre kampı terk eden Barrow, takımdan ayrıldı.

Barrow, Kayserispor ile oynanan maçta yedek kulübesindeydi ve forma şansı bulamamıştı.

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